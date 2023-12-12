Инфантино: действия президента турецкого клуба "Анкарагюджю" неприемлемы в футболе

В футболе, на поле и за его пределами нет места насилию, отметил глава ФИФА

ТАСС, 12 декабря. Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа совершил действия в отношении судьи матча чемпионата Турции, которым нет места в футболе. Об этом в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"В футболе, на поле и за его пределами нет места насилию. События после матча в чемпионате Турции абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Судьи, игроки, болельщики и персонал должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой. Призываю соответствующие органы принять меры по обеспечению правопорядка на всех уровнях", - написал глава ФИФА.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор". Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов", а во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа, президент клуба из Анкары и в прошлом депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития, сразу после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю". Инцидент также стал предметом разбирательства Федерации футбола Турции, ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.

Позднее Федерация футбола Турции сообщила о приостановке матчей чемпионата из-за случившегося. В организации отметили, что игры перенесены на неопределенный срок. Коджа и двое подозреваемых были арестованы во вторник.