Поздняков: глава World Athletics Коу остается самым известным русофобом в спортивном мире

Ранее Себастьян Коу заявил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, отказавший россиянам в участии в Олимпийских играх в Париже, подтвердил тем самым, что остается самым известным русофобом в мире спорта. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я и ранее уже говорил, что Себастьян Коу - это самый известный русофоб в спортивном мире, - заметил Поздняков. - Поэтому иной реакции от него и не стоило ожидать".

С 7 по 8 декабря в Монако прошло заседание совета World Athletics, после окончания которого Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.