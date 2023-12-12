Поздняков: на Олимпийских играх в Париже выступят единицы российских спортсменов

Олимпийский комитет России не будет принимать участие в Олимпиаде в Париже из-за отстранения, отметил глава организации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает настаивать на очень жестких условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже и навязывает свою волю тем федерациям, которые смягчили требования к россиянам при допуске на соревнования. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я говорил еще в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК для международных спортивных федераций, что эти условия неприемлемы, - сказал Поздняков. - Они абсолютно нелегитимны, у них отсутствует правовая основа. На сегодняшний день многие руководители спортивных федераций пытались у себя в федерациях изменить требования, и в некоторых случаях это получилось. Но МОК, как видим, продолжает настаивать на условиях, которые подавляющее число российских спортсменов считают неприемлемыми для выступления на Играх, и лишь единичные "нейтрализованные" спортсмены могут принять участие".

"Сегодня Олимпийский комитет России временно отстранен, поэтому мы в этом мероприятии [Олимпиаде-2024] не будем принимать участие. Тем не менее этот вопрос мы обсудим на предстоящем Олимпийском собрании", - добавил глава ОКР.

Олимпийское собрание пройдет в Москве 15 декабря.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.