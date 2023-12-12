В Ульяновске планируют открыть первую в регионе лицензированную школу фигурного катания

Деятельность школы будет осуществляться на коммерческой основе

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Спортшколу фигурного катания, имеющую лицензию на ведение образовательной деятельности, планируют открыть в Ульяновске в феврале-марте 2024 году. Об этом ТАСС сообщила помощник президента федерации фигурного катания региона Оксана Фридман.

"Самое грандиозное наше событие [2024 года] - это открытие первой в истории области спортшколы, которая будет иметь лицензию на ведение образовательной деятельности. Все спортсмены, кто в настоящий момент тренируется в области, при их желании будут зачислены в данную школу. Мы рассчитываем [открытие] на февраль-март", - сказала Фридман.

Собеседница агентства добавила, что на данный момент школа уже приступила к работе в тестовом режиме. "Сейчас мы находимся на стадии получения лицензии на образовательную деятельность, проходит согласование в госорганах", - уточнила она.

Фридман отметила, что школа будет работать в Железнодорожном районе на базе спорткомплекса "Аксель-Арена", ее деятельность будет осуществляться на коммерческой основе.

"Мы очень будем рады всем, кто придет, причем независимо от того, умеет ребенок стоять на коньках или не умеет. Наши тренеры учат детей с самых первых шагов и уже доводят до профессиональных спортивных разрядов, - подчеркнула собеседница агентства. - Ограничений по количеству детей нет".