Чемпион Европы по футболу Кьеллини завершил карьеру

Последним клубом итальянца был американский "Лос-Анджелес"

ТАСС, 12 декабря. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. Об этом сообщает портал Goal.

Официально о завершении карьеры Кьеллини объявит позднее.

Кьеллини 39 лет, последним клубом защитника был американский "Лос-Анджелес", за который он выступал с 2022 года. Также он выступал за итальянские "Ливорно", "Ювентус" и "Фиорентину". В составе "Ювентуса" он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В составе сборной Италии он одержал победу на чемпионате Европы (2020), выходил в финал турнира (2012), выигрывал бронзовые медали Лиги наций (2021), Кубка конфедераций (2013) и Олимпиады (2004).