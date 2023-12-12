Президент футбольного клуба "Урал" заявил, что Гончаренко продолжит тренировать команду

Екатеринбургский клуб после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 12 декабря. Белорус Виктор Гончаренко продолжит работать на посту главного тренера екатеринбургского "Урала", в футбольном клубе нет мыслей о смене наставника команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Может быть, Виктор Михайлович и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать "Урал", - сказал Иванов.

"Гончаренко точно останется в "Урале", тут даже двух мнений быть не может. Я знаю его не первый год, у него в голове один футбол, вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было", - добавил он.

После 18 туров "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков.