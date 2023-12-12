Горохова назвала хамским отношение МОК к российским спортсменам

Международные спортивные организации давно перешли все красные линии, отметила трехкратная олимпийская чемпионка

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поступает себя по-хамски по отношению к российским спортсменам, заставляя их "вставать на колени" ради выступления на Олимпиаде в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

В пятницу МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже только в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут там выступить только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах, демонстрация официальной символики России и Белоруссии будет запрещена.

"Это просто хамское отношение МОК к спортсменам и ко всему мировому спортивному движению, - сказала Горохова. - Мы еще в 2018 году должны были отказаться от участия в зимней Олимпиаде в Корее, куда нас заставили поехать без флага. У нас великая нация, мы - великий народ, а они делают из нас ублюдков, выставляют придатком, думая, что мы будем стоять на коленях и проситься".

"Они уже давно перешли все красные линии. Хватит унижаться, мы должны показать им, что для нас это красная линия и что без флага и гимна мы больше не будем выступать на этих Олимпийских играх", - подчеркнула она.

Горохова с 1960 по 1972 год завоевала пять олимпийских наград, она отметила, что схожей точки зрения придерживаются и другие спортсмены ее поколения. "Тогда были суперпатриоты", - добавила собеседница агентства.

МОК сообщил, что на сегодня путевки на Игры в Париже заработали восемь россиян. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов.