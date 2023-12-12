Шлеменко назвал первый бой против Илича самым легким в карьере

Александр Илич в 2022 году нокаутировал Александра Шлеменко спустя 20 секунд после начала боя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко считает свой первый бой против серба Александра Илича самым легким в карьере. Об этом Шлеменко заявил на пресс-конференции, которая прошла в преддверии турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17 в Екатеринбурге.

Сербский боец ММА Илич нокаутировал Шлеменко на турнире RCC 12 в августе 2022 года. Бой был остановлен спустя 20 секунд после начала.

"На самом деле, так получилось, что это был самый легкий бой в моей жизни, к сожалению. Я вышел, ничего не произошло серьезного. И ушел, ничего не смог показать. Были и посложнее бои", - сказал Шлеменко.

Реванш между Шлеменко и Иличем состоится 15 декабря в Екатеринбурге.