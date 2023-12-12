ITF признала Корнееву чемпионкой мира 2023 года среди юниоров

По итогам сезона россиянка заняла первое место в рейтинге Международной теннисной федерации

ТАСС, 12 декабря. Россиянка Алина Корнеева стала чемпионкой мира 2023 года среди юниоров по версии Международной теннисной федерации (ITF). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Я очень довольна своими результатами в этом году. Но я не хочу останавливаться на достигнутом и с нетерпением жду следующего года, надеюсь, он принесет что-то новое. Спасибо всем, кто поддержал меня и помог достичь этих результатов", - сказала Корнеева, комментарий которой приводит пресс-служба ITF.

Корнеевой 16 лет, она занимает 176-е место в рейтинге WTA, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге ITF. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.

В 2022 году чемпионкой мира среди юниоров была признана чешка Луция Гавличкова. Ранее из россиянок чемпионками мира в юниорском разряде становились Анна Курникова (1995), Лина Красноруцкая (1999), Светлана Кузнецова (2001), Анастасия Павлюченкова (2006), Дарья Гаврилова (2010), Ирина Хромачева (2011) и Анастасия Потапова (2016).