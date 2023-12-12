Футболисты "Севильи" не смогли выйти в плей-офф еврокубков

Команда набрала 2 очка и заняла последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 12 декабря. Французский "Ланс" со счетом 2:1 обыграл испанскую "Севилью" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лансе.

Забитыми мячами в составе "Ланса" отметились Пшемыслав Франковский (63-я минута, с пенальти) и Анжело Фюльжени (90+6). У "Севильи" отличился Серхио Рамос (79, с пенальти), который забил 17-й гол в Лиге чемпионов и стал самым результативным защитником в истории турнира.

"Севилья" не сумела выйти в плей-офф еврокубков. Команда набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место в группе B. "Ланс" стал третьим с 8 очками, команда выступит в раунде плей-офф Лиги Европы, предыдущий розыгрыш турнира выиграла "Севилья". В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы B вышли английский "Арсенал" (13 очков) и нидерландский ПСВ (9 очков), матч между командами прошел во вторник и завершился со счетом 1:1.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.