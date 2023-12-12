Мамбеталиев продолжит возглавлять сборную Казахстана после ухода из "Барыса"

С 7 октября до 12 декабря специалист исполнял обязанности главного тренера клуба КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Галым Мамбеталиев после ухода из "Барыса" продолжит возглавлять сборную Казахстана по хоккею. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

Во вторник клуб Континентальной хоккейной лиги из Астаны сообщил о том, что Мамбеталиева на посту и. о. главного тренера заменил генменеджер Олег Болякин.

"Галым Мамбеталиев продолжает возглавлять сборную Казахстана", - сказал Каратаев.

Команда Казахстана выступит на предстоящем Кубке Первого канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Под руководством специалиста на последнем чемпионате мира национальная сборная сумела сохранить место в высшем дивизионе.