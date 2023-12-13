"Ванкувер" обыграл "Тампу". Кузьменко забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Ванкувера

ТАСС, 13 декабря. "Ванкувер" со счетом 4:1 победил "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Ванкувера" отметились Андрей Кузьменко (7-я минута) и Брок Бёзер (30, 37, 59). У проигравших отличился Брейден Пойнт (2). Защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал результативную передачу, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22.

Кузьменко забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне. На счету российского нападающего теперь 16 очков (5 шайб + 11 передач) в 26 играх регулярного чемпионата. Он прервал свою серию из четырех матчей без результативных действий.

"Ванкувер" одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 39 очками после 29 матчей. "Тампа" располагается на пятой позиции Атлантического дивизиона, набрав 31 очко в 30 играх. Обе команды свои следующие матчи проведут утром 15 декабря по московскому времени: "Ванкувер" примет "Флориду", "Тампа" сыграет в гостях против "Эдмонтона".

Среди россиян в других матчах игрового дня отметились защитник "Каролины" Дмитрий Орлов, который записал на свой счет результативную передачу в гостевой встрече с "Оттавой" (4:1). Его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 31 бросок из 32 и был признан второй звездой матча. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и форвард "Сант-Луиса" Павел Бучневич завершили домашние игры с "Аризоной" (4:2) и "Детройтом" (4:6) соответственно, сделав по результативной передаче. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев поразил ворота в домашней игре против "Калгари" (5:4 ОТ).