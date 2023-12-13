"Сент-Луис" уволил главного тренера, с которым побеждал в Кубке Стэнли в 2019 году

Клуб после 28 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона

ТАСС, 13 декабря. Канадец Крейг Беруби покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В ночь на среду "Сент-Луис" потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, уступив дома "Детройту" (4:6). Команда идет вне зоны плей-офф, занимая шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 28 очками в 28 матчах. В составе клуба выступают российские нападающие Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров. По итогам сезона-2018/2019 обладателями Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" стали российские форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Беруби 57 лет, в ноябре 2018 года он стал исполняющим обязанности главного тренера "Сент-Луиса" до конца сезона. Впоследствии команда вышла в плей-офф НХЛ, хотя занимала по ходу регулярного чемпионата последнее место, и впервые стала обладателем Кубка Стэнли. Канадец же стал всего третьим специалистом, который привел команду к победе в плей-офф, будучи временным тренером. Ранее Беруби возглавлял только "Филадельфию" (2013-2015).