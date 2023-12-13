Агент Вендела опроверг информацию о просьбе футболиста покинуть "Зенит"

Тьяго Рибейро уточнил, что полузащитник находится в отпуске в Бразилии

ТАСС, 13 декабря. Бразильский полузащитник Вендел не отправлял руководству петербургского футбольного клуба "Зенит" запрос об уходе, эта информация не соответствует действиетльнсоти. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Тьяго Рибейро.

Ранее портал OneFootbal сообщил, что Вендел обратился к "Зениту" с просьбой отпустить его зимой.

"Это все фейки, Вендел не просил о трансфере. В данный момент он отдыхает в Бразилии и наслаждается отпуском. Если что-то будет касательно новостей трансферного рынка, об этом объявят официально", - сказал Рибейро.

Венделу 26 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне игрок провел за "Зенит" 18 матчей в различных турнирах, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".