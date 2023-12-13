Приостановленный после нападения на арбитра чемпионат Турции возобновится 19 декабря

11 декабря президент клуба "Анкарагюджю" после матча с "Ризерспором" ударил главного судью по лицу

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Чемпионат Турции по футболу, который был приостановлен после инцидента с избиением арбитра матча премьер-лиги в Анкаре, возобновится 19 декабря. Об этом сообщил глава Футбольной федерации Турции Мехмет Бююкэкши после заседания организации, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"Лиги могут возобновиться 19 декабря", - сказал он. По его словам, дело президента "Анкарагюджю" Фарука Коджи, по вине которого произошел инцидент, направлено в дисциплинарный комитет.

Инцидент произошел в понедельник в Анкаре, где столичный клуб "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор" из черноморского города Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. "Ризеспор" сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю". Коджа во вторник подал в отставку с поста президента клуба.

Федерация футбола Турции, ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили инцидент. Позднее Федерация футбола Турции сообщила о приостановке чемпионата.