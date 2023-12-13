Щербакова рассказала, что новый центр Тутберидзе произвел на нее впечатление

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова 6 декабря провела первую тренировку в новом центре фигурного катания

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новый центр фигурного катания в районе Ясенево содержит все необходимое для спортсменов, он оставил только лучшие впечатления. Об этом журналистам сообщила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Щербакова проводит "Экскурсию со "Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"Центр невероятных масштабов, там есть все что нужно для спортсменов, все условия, только самые лучшие впечатления. Но, конечно, "Хрустальный" для меня навсегда останется родным домом, я там с трех дет начинала. Уверена, что на этом катке вырастут много новых звездочек, для которых он тоже станет родным. Сейчас все тренировки проходят на новом катке", - сказала Щербакова.

Первая тренировка тренерской группы Этери Тутберидзе в новом центре фигурного катания прошла 6 декабря. Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе было начато в мае 2021 году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы. Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.