УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за неприемлемое поведение болельщиков

УАФ оштрафована на €20 тыс. и должна будет сократить посещаемость следующего матча национальной команды под эгидой УЕФА на 5 тыс. зрителей

ТАСС, 13 декабря. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на €20 тыс., а также ограничить посещаемость следующего домашнего матча украинской команды за расистское поведение болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Инцидент произошел во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии (0:0) 20 ноября в немецком Леверкузене. Украинцы были номинальными хозяевами встречи. УАФ должна будет сократить посещаемость следующего матча национальной команды под эгидой УЕФА на 5 тыс. зрителей.

Команда Украины может отобраться на чемпионат Европы 2024 года в Германии через стыковые матчи. В полуфинале уровня B украинцы в гостях сыграют со сборной Боснии и Герцеговины 21 ноября. В случае победы в этой встрече украинцы будут хозяевами в финале своего пути плей-офф (26 ноября) за право сыграть на Евро-2024.