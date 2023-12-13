Англичанка Хедман выступила против участия трансгендеров в женских турнирах по дартсу

Ранее в декабре новозеландка Виктория Монахан стала первым трансгендером, принявшим участие в женском чемпионате мира

ТАСС, 13 декабря. Победительница семи турниров высшей категории Международной федерации дартса (WDF) англичанка Дета Хедман считает, что трансгендеры не должны принимать участие в женских турнирах по дартсу. Об этом она заявила в открытом письме, опубликованном на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее в декабре новозеландка Виктория Монахан стала первым трансгендером, принявшим участие в женском чемпионате мира WDF. Она уступила англичанке Сюзанн Смит в матче первого раунда со счетом 0-2 по сетам.

"У меня нет проблем с трансгендерами в жизни. В "Лейксайде" (развлекательный комплекс в графстве Суррей, в котором проходит чемпионат мира WDF - прим. ТАСС) я встретила Викторию Монахан. Я должна признать, что мы нормально общались, много шутили и смеялись. Но мое личное мнение - трансгендеры не должны играть в женских рейтинговых турнирах", - написала Хедман.

"Я обращалась к доктору Линде Даффи, которая долгое время занимала первое место в женском рейтинге. Среди ее научных публикаций есть статьи, которые раскрывают, что мужчины получают физиологическое преимущество перед женщинами. Перименопауза, менопауза, миома, гормональные всплески до и после родов, эндометриоз и т. д. - со всеми этими проблемами сталкиваются женщины и никогда не столкнутся трансгендеры", - добавила она.

"Мне 64 года, я могу уйти из спорта, который люблю, хоть завтра. Это борьба за девочек, чьи карьеры только начинаются. Если мы хотим проводить чемпионат мира среди женщин, то на него должны допускать спортсменов строго по полу при рождении. Это справедливо для всех", - заключила Хедман.

На счету Хедман семь титулов высшей категории за время выступлений под эгидой WDF. Трижды она занимала второе место на чемпионате мира под эгидой организации (2012, 2014, 2016). Она также выступала на турнирах под эгидой Профессиональной корпорации дартса (PDC), в 2002 году победила в соревновании высшей категории Desert Classic, в 2021-м - квалифицировалась на чемпионат мира по дартсу.