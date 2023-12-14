Футболисты "Милана" сыграют в плей-офф Лиги Европы

Германская "Боруссия" и французский "Пари Сен-Жермен" вышли в 1/8 Лиги чемпионов

ТАСС, 14 декабря. Итальянский "Милан" со счетом 2:1 обыграл английский "Ньюкасл" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе "Сент-Джеймс парк".

В составе "Милана" забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (59-я минута) и Самуэль Чуквезе (84). У "Ньюкасла" отличился Жоэлинтон (33)

По итогам группового этапа "Милан" занял третье место в группе F и сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. "Ньюкасл" не сумел преодолеть групповой этап, команда заняла четвертое место. С первого места в 1/8 Лиги чемпионов из группы F вышла германская "Боруссия", со второго - французский "Пари Сен-Жермен", матч шестого тура между этими командами завершился в Дортмунде с ничейным результатом - 1:1. "Боруссия" набрала 11 очков, ПСЖ и "Милан" - по 8, "Ньюкасл" - 5, ПСЖ оказался выше благодаря дополнительным показателям.

В других матчах игрового дня бельгийский "Антверпен" дома со счетом 3:2 обыграл испанскую "Барселону", испанский "Атлетико" на своем поле был сильнее итальянского "Лацио" (2:0). Португальский "Порту" одержал домашнюю победу над украинским "Шахтером" (5:3), шотландский "Селтик" дома переиграл нидерландский "Фейенорд" (2:1), английский "Манчестер Сити" на выезде был сильнее сербской "Црвены Звезды" (3:2), германский "Лейпциг" на своем стадионе обыграл швейцарский "Янг Бойз" (2:1)

Помимо "Боруссии" и ПСЖ, в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Атлетико", "Лацио", "Барселона", "Порту", "Манчестер Сити", "Лейпциг", итальянские "Интер" и "Наполи", германская "Бавария", датский "Копенгаген", английский "Арсенал", нидерландский ПСВ и испанские "Реал" и "Реал Сосьедад". В раунде плей-офф Лиги Европы, помимо "Милана", сыграют "Шахтер", "Янг Бойз", "Фейенорд", турецкий "Галатасарай", французский "Ланс", португальские "Брага" и "Бенфика".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Жеребьевка пройдет 18 декабря, тогда же пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, где команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов, встретятся со ставшими вторыми по итогам группового этапа Лиги Европы. В 1/8 финала Лиги чемпионов лучшие команды каждой из групп сыграют с коллективами, занявшими вторые места. На этой стадии не могут встретиться клубы из одной страны.