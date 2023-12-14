Яннис Адетокунбо набрал 64 очка в матче НБА, обновив личный и клубный рекорды

"Милуоки" дома со счетом 140:126 обыграл "Индиану"

ТАСС, 14 декабря. "Милуоки" со счетом 140:126 обыграл "Индиану" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 64 очка. Он обновил личный и клубный рекорды результативности. В январе 2023 года грек завершил матч с "Вашингтоном" (123:113) с 55 очками на счету. Прежний клубный рекорд был установлен в ноябре 2006 года, когда американец Майкл Редд набрал 57 очков в игре с "Ютой" (111:113).

Адетокунбо 29 лет. Он выступает за "Милуоки" с 2013 года. В 2021 году грек вместе с командой стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии.

"Милуоки" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 17 побед и 7 поражений. "Индиана" располагается на пятой позиции с показателем 13-9. 7 декабря команды встречались в полуфинале внутрисезонного турнира, где сильнее была "Индиана" - 128:119.