Ничушкин преодолел отметку в 100 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

"Колорадо" дома обыграл "Баффало" со счетом 5:1

ТАСС, 14 декабря. "Колорадо" со счетом 5:1 победил "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Микко Рантанен (6-я минута), Валерий Ничушкин (11, 54), Майлз Вуд (12) и Сэм Малински (43). У проигравших отличился Закари Бенсон (19). Вратарь "Колорадо" Иван Просветов отразил 29 бросков из 30.

Ничушкин забросил впервые с 28 ноября, когда поразил ворота в домашнем матче с "Тампой" (4:1). После этого россиянин провел пять игр без голов. Теперь на счету нападающего 25 очков (12 шайб + 13 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата. Также в активе Ничушкина теперь 100 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он стал 45-м игроком из России, кто достиг данной отметки. Рекордсменом является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (827).

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 38 очков в 29 матчах. "Баффало" занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе с 27 очками после 30 игр. "Колорадо" в следующем матче встретится на выезде с "Виннипегом" 17 декабря. "Баффало" днем ранее сыграет в гостях против "Вегаса".