"Третьяк себя узнал". Фигурки участников Суперсерии выставили на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Коллекция фарфоровых фигурок участников Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады выставлена в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка Первого канала по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

За витриной находятся 30 фарфоровых скульптур, которые были изготовлены при поддержке фонда "Императорское общество поощрения художеств" год назад к 50-летней годовщине Суперсерии. В коллекцию вошли фигурки 27 советских хоккеистов, участвовавших в матчах серии, включая вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона и нынешнего президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В заявках на игры в советской команде были еще три вратаря - Александр Пашков, Виктор Сидельников и Виктор Зингер, но их скульптуры не были изготовлены, поскольку они не играли.

Также были сделаны фигуры капитана сборной Канады Фила Эспозито, главного тренера сборной СССР Всеволода Боброва и Николая Озерова, который комментировал матчи Суперсерии. Все фигуры сделаны с высочайшим портретным сходством, точным соблюдением элементов амуниции, в характерных для них позах, запечатленных на фотографиях.

"Мы пересматривали много хроники, матчей. Хочу сказать, что во всех этих скульптурах ни одна поза не повторяется. Учтено, кто как из них носил шлема, как ремешок застегивал, какая у кого клюшка - праворукая или леворукая", - рассказал ТАСС руководитель проекта Алексей Колодко.

Цена коллекции

Каждая фигура стоит на своеобразном осколке льда. При их росписи для придания серебристости использовалась платиново-фарфоровая краска. Были применены все краски, которые могут быть использованы при работе с фарфором.

Колодко рассказал, почему скульптуры сделаны из фарфора, а не, к примеру, из бронзы. "Фарфор может передать оптимальным образом фактуру, тепло человеческого тела. Живописная роспись позволяет оживить эту скульптуру, то есть они являются памятниками тем героям. При этом каждый хоккеист имеет фарфоровую клюшку. Это особая сложность, наша фишка", - сказал он.

"Мы неоднократно создавали фарфоровые скульптуры, и наше преимущество всегда в том, что это делается с высочайшим портретным сходством. Такие скульптуры в настоящее время практически никто не изготавливает. Если вы увидите их, это слабое подобие того хоккеиста, фамилия которого написана на ней. А у нас его можно узнать, даже не читая номер, кто разбирается в них", - поделился он мнением.

Вся коллекция создавалась в течение года и была полностью готова к сентябрю 2022 года. Впервые она экспонировалась во время годовщины Суперсерии в столичном Музее хоккея. Полная коллекция сделана в единственном экземпляре. "У нас есть отдельные фигурки ярких персонажей, и для популяризации мы выставили в антикварных салонах Москвы и Санкт-Петербурга фигуры Владимира Лутченко, Владислава Третьяка", - сказал Колодко.

Коллекция оценивается достаточно дорого, отдельные фигуры продаются по 180 тыс. рублей, ее себестоимость близка к этой цифре. "Мы продаем за такую цену, чтобы отбить затраты. Если кто-то найдется, кто захочет купить целую коллекцию, то мы по цене найдем компромиссное решение, сделаем существенную скидку. Всегда хочется, чтобы коллекция всегда стояла полная в хорошем месте", - отметил руководитель проекта.

"Должна быть одна рука скульптора и художника"

Высокая цена фигур связана с тем, что само производство является сложным и многоэтапным проектом, рассказал Колодко.

"Первым пунктом идет работа скульптора. Я всегда выступаю инициатором проектов и веду тему, погружаюсь в тему, читаю про этого человека, изучаю какие-то описания о нем, ищу фотографии о нем или картины. Потом со скульптором вырабатываем позу этого человека. Позы фигур 16 маршалов Победы, изготовленные нами, тоже не повторяются, а они ведь не бегут куда-то, как спортсмены. Им нужно придать их характерные жесты. Затем скульптор начинает воплощать это в пластилине. Дальше отрабатывает портретное сходство", - рассказал о рабочем процессе глава проекта.

"Дальше скульптуру отправляют в формовочную мастерскую, где ее разделяют на пять-шесть составляющих, потом формы отливаются, соединяются, обжигаются при температуре 1 400 градусов. Потом происходит повторный обжиг с глазурью и мы получаем белую глазурованную фигуру. Дальше она поступает в цех росписи, и мы с художником обговариваем, как расписывать, на что обратить внимание, каким цветом, как отразить лицо. Идет пять-шесть обжигов", - добавил он.

На каждую скульптуру уходит три месяца. Над ними работают один скульптор и один художник, потому что если их будет несколько, то это будет заметно. "Должна быть одна рука", - заметил Колодко.

Глава проекта вспомнил, какой была реакция у участников Суперсерии после посещения экспозиции год назад.

"Владиславу Третьяку очень понравилось, он себя узнал. Конечно, они хотят, чтобы им просто подарили скульптуры. К сожалению, мы не имеем такой возможности. Если найдем спонсора, который может оплатить, то мы договоримся, готовы пойти навстречу. Но мы вложили в нее, грубо говоря, 4 млн рублей, и подарить не имеем такой возможности. Эти средства мы используем на создание новых коллекций", - отметил он.