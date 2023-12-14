Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Лионель Месси в декабре 2022 года стал чемпионом мира

ТАСС, 14 декабря. Аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Месси выступает за американский "Интер Майами", в декабре 2022 года нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Прошлый сезон форвард провел, выступая за французский "Пари Сен-Жермен" с которым стал чемпионом Франции.

Мбаппе вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира. Нападающий выступает за ПСЖ, с которым в прошлом сезоне стал чемпионом страны. Холанд является игроком английского "Манчестер Сити", в составе команды в прошлом сезоне он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют испанки Айтана Бонмати и Дженнифер Эрмосо, а также представительница Колумбии Линда Кайседо. На награду лучшему тренеру у мужчин претендуют испанец Пеп Гвардиола и итальянцы Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги, в женском футболе - испанец Хонатан Хиральдес, англичанка Эмма Хейз и нидерландка Сарина Вигман.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года. По два раза приз получали Месси, португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, один раз победителем признавался хорват Лука Модрич.