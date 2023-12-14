Олимпийский чемпион Мудранов назвал российское дзюдо лучшим в мире

В четверг в павильоне Минспорта на выставке-форуме "Россия" была открыта экспозиция "Майкопская школа дзюдо"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Беслан Мудранов считает, что Федерация дзюдо России идет в ногу со временем и является лучшей федерацией в мире. Об этом он сообщил журналистам выставке-форуме "Россия", где проходит День Республики Адыгея.

В четверг в павильоне Министерства спорта РФ была открыта экспозиция "Майкопская школа дзюдо", подготовленная властями региона совместно с Федерацией дзюдо России. В работе стенда приняли участие глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Сегодня все развивается, и наша федерация идет в ногу со временем. На мой взгляд, наша федерация во главе с Сергеем Игоревичем Соловейчиком лучшая в мире, - сказал Мудранов. - Я так говорю не потому, что я за Россию выступал, я вижу, как работают другие федерации. Наша команда самая сильная, практически на всех соревнованиях мы занимаем первые общекомандные места, а значит, наша федерация работает не на 100, на все 200 процентов".

Мудранову 37 лет, в 2016 году он стал олимпийском чемпионом. Также дзюдоист выиграл серебро чемпионата мира (2014) и два золота чемпионатов Европы (2012, 2014).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.