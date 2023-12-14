Галстян назвал дзюдо видом спорта номер один в Адыгее

На международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Адыгея

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дзюдо стало в Адыгее видом спорта номер один. Такое мнение высказал журналистам олимпийский чемпион 2012 года Арсен Галстян на международной выставке-форуме "Россия", где проходит День Республики Адыгея.

В четверг в павильоне Министерства спорта РФ была открыта экспозиция "Майкопская школа дзюдо", подготовленная властями региона совместно с Федерацией дзюдо России. В работе стенда приняли участие президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Адыгея традиционно славилась своей школой дзюдо, в советское время она была одной из самых ярких в мире и подарила многих чемпионов мира, Олимпийских игр, которые работали под руководством великого тренера Якуба Коблева. Мы росли на этой системе рядом со звездами, профессионалами, нам хотелось хотя бы немного быть похожими на них, - сказал Галстян, который с семьей в 7 лет переехал в станицу Гиагинскую Адыгеи и начал заниматься дзюдо в местной спортивной секции. - Дзюдо - спорт номер один в Адыгее, практически каждый ребенок занимался дзюдо, и так идет с давних времен. Зрители любят, приходят, понимают этот вид спорта, вся республика живет дзюдо".

Галстян и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов провели в рамках мероприятия мастер-класс для юных спортсменов. "Федерация дзюдо России делает много программ, проводит много работы с детьми, - рассказал Галстян. - И я, и Беслан по возможности принимаем всяческое участие в таких мероприятиях, как сегодня. Мы стараемся делиться опытом, чтобы у нас было еще больше чемпионов в будущем".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.