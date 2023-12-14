Соловейчик рассказал, почему на выставке "Россия" представлено адыгейское дзюдо

В четверг в павильоне Министерства спорта РФ была открыта экспозиция "Майкопская школа дзюдо"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Адыгейское дзюдо представлено на международной выставке-форуму "Россия" как одна из самых ярких российских школ. Об этом журналистам рассказал глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В четверг в павильоне Министерства спорта РФ была открыта экспозиция "Майкопская школа дзюдо", подготовленная властями региона совместно с Федерацией дзюдо России. В работе стенда приняли участие Соловейчик и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Майкопская школа - одна из самых ярких российских школ дзюдо, мы гордимся ей, она дала нам немало олимпийских чемпионов. Традиции, заложенные Владимиром Невзоровым и Арамбием Емижем, продолжаются. Мы очень рады, что на выставке представлена именно майкопская школа дзюдо, нужно показывать лучшее", - сказал Соловейчик.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.