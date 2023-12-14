Сборная "Россия 25" обыграла команду "Звезды и ВХЛ" на Кубке Первого канала по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная "Россия 25" со счетом 5:2 победила команду "Звезды и ВХЛ" в матче первого тура Кубка Первого канала по хоккею. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (32-я минута), Михаил Воробьев (41), Максим Соркин (42) и Марат Хайруллин (43, 60). У проигравших отличились Глеб Петров (27) и Матвей Заседа (49).

В другом матче дня сборная Белоруссии переиграла команду Казахстана (6:2). Кубок Первого канала проходит с 14 по 17 декабря. Команда "Звезды и ВХЛ" выступает впервые, она составлена из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.

Турнир продолжится 16 декабря. В субботу сборная Казахстана сыграет с командой "Звезды и ВХЛ", "Россия 25" сыграет со сборной Белоруссии. 15 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3.

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.

28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине председатели хоккейных ассоциаций Швеции, Чехии и Финляндии приняли совместное решение о недопуске сборной России до оставшихся этапов Евротура сезона-2021/2022. В марте 2022 года стало известно, что россиян на этапах Евротура на два года заменят швейцарцы. Кубок Первого канала был исключен из календаря этого соревнования, его заменил швейцарский этап.