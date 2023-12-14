Суд по делу о выплате Газизовым "Спартаку" 92 млн рублей отложили до 18 января

Перенос связан с болезнью адвокатов футбольного клуба

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заседание кассационного суда Самары по рассмотрению жалобы бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова на решение о выплате им московскому футбольному клубу 92 млн рублей перенесли на 18 января 2024 года. Об этом ТАСС сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск "Спартака" и взыскал с Газизова 92 млн рублей. После этого Газизов обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой, но там не удовлетворили ее.

"Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться, - сказала Завьялова. - Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля специалиста назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".