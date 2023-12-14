Роман Ротенберг отметил мотивацию команды "Россия 25" в первом матче Кубка Первого канала

В четверг в первом матче турнира сборная со счетом 5:2 обыграла команду "Звезды и ВХЛ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты национальной команды "Россия 25" были максимально мотивированы в первом матче Кубка Первого канала против команды "Звезды и ВХЛ". Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной "Россия 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг.

В четверг сборная "Россия 25" со счетом 5:2 победила команду "Звезды и ВХЛ", составленную из ведущих молодых игроков Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Ребята максимально мотивированы, у них были огромное желание, эмоции перехлестывали. У нас сильный коллектив, дружная команда, - сказал Ротенберг. - Та команда ["Звезды и ВХЛ"] может себя проявить, могут быть сюрпризы на этом турнире, Что касается международного уровня, то у нас не хуже уровень, чем у шведов, финнов".

"У нас была важная игра, проверить в деле наши наработки, тактику. Надо отдать должное сопернику. Наши ребята молодцы, проявили характер. Игра складывалась непросто, вратарь соперников был на кураже, где-то подвела реализация. После второго перерыва хорошо поговорили с ребятами, обозначили акценты", - добавил он.

Ротенберг прокомментировал игру в составе команды соперника Арсения Грицюка из СКА. "Он по состоянию здоровья не попадал в состав [СКА]. Ему важно получить эту практику. Был самым острым игроком в составе "Звезд", - сказал он.

"Ребята отдавались, играли до последнего. Верили, что сможем переломить ход игры. Были моменты, чтобы еще забить. Мы старались и хотели показывать достойную игру. Возможно, чуть-чуть расслабились. В начале и конце периода нельзя пропускать", - в свою очередь отметил главный тренер команды "Звезды и ВХЛ" Николай Воеводин.