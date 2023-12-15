Футболист "Аталанты" Миранчук отдал голевую передачу в матче Лиги Европы

Итальянский клуб обыграл польский "Ракув" в гостях со счетом 4:0

ТАСС, 15 декабря. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" в гостях со счетом 4:0 обыграл польский "Ракув" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей голы забили Луис Мурьель (14-я и 73-я минуты), Джованни Бонфанти (26), Шарль де Кетеларе (90+2).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Мурьеля. Россиянин совершил второе результативное действие в сезоне, после 10 матчей на счету Миранчука две голевые передачи. Миранчук в матче с "Ракувом" был заменен на 89-й минуте.

"Аталанта" завершила групповой этап на первом месте и вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 14 очками, "Ракув" занял последнее, четвертое место, набрав 4 очка. Команды выступали в группе D вместе с португальским "Спортингом" и австрийским "Штурмом". "Спортинг" занял второе место (11 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы, ставший третьим "Штурм" (4) выступит в плей-офф Лиги конференций.

Матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля 2024 года, 1/8 финала - 7 и 14 марта 2024 года, жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря. В 1/8 финала Лиги Европы также вышли английские "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль", шотландский "Рейнджерс", испанский "Вильярреал", чешская "Славия" и германский "Байер". В плей-офф, где команды, занявшие вторые места на групповом этапе, сыграют с занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов, вышли германский "Фрайбург", французские "Марсель", "Ренн" и "Тулуза", чешская "Спарта", итальянская "Рома" и азербайджанский "Карабах".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Конец группового этапа Лиги конференций

Также в ночь на пятницу завершился групповой этап Лиги конференций. Команды, занявшие первые места в своих группах, сыграют в 1/8 финала, ставшие вторыми - в плей-офф, где встретятся с клубами, которые стали третьими на групповом этапе Лиги Европы.

В 1/8 финала вышли французский "Лилль", израильский "Маккаби" (Тель-Авив), чешская "Виктория", бельгийский "Брюгге", английская "Астон Вилла", итальянская "Фиорентина", греческий ПАОК и турецкий "Фенербахче". Вторыми стали словацкий "Слован", бельгийский "Гент", хорватское "Динамо" (Загреб), норвежский "Будё-Глимт", польская "Легия", венгерский "Ференцварош", германский "Айнтрахт" и болгарский "Лудогорец".

В плей-офф Лиги конференций, помимо "Штурма", сыграют следующие команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы: греческий "Олимпиакос", нидерландский "Аякс", испанский "Бетис", бельгийский "Юнион", израильский "Маккаби" из Хайфы, швейцарский "Серветт" и норвежский "Мольде".