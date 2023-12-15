Матыцин заявил, что российский спорт не стремится к самоизоляции

Министр отметил, что главной целью является развитие национальной системы спорта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский спорт не стремится к самоизоляции. Об этом перед олимпийским собранием заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Очень важный сегодня момент, мы подводим итоги уходящего года, от имени министерства и себя лично благодарю каждого из вас за нашу работу, - сказал Матыцин. - Год был непростой со всех точек зрения. Не только с точки зрения продолжающегося давления на российский спорт, но и с точки зрения переформатирования нашей работы. И вы проявили очень важные качества - качество быть единой командой, что всегда отличало российский спорт. Мы продолжаем работу, выполняя задачи, которые нам поставил президент РФ".

Олимпийское собрание стартовало в Москве с гимна России и поднятия российского триколора © Вероника Советова/ ТАСС

"Мы видим попытки продолжающегося раскола, дискуссия продолжается, но мы едины в понимании, что главная наша цель - развитие национальной системы спорта. Мы должны думать о наших спортсменах, тренерах, развитии спорта в регионах. У нас колоссальный резерв для развития нашего содружества. Мы продолжаем работать над созданием суверенной системы спорта, но это не говорит о том, что мы самоизолируемся", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин отметил, что в России обеспечивается конкурентоспособность отечественного спорта. "В следующем году состоятся Игры Дружбы, Игры БРИКС, игры "Дети Азии". Я абсолютно уверен, что мы не снизим темпа, мы обеспечиваем конкурентоспособность российского спорта. Это является фундаментом решения задач, которые определены в стратегии развития, - отметил Матыцин. - Наши регионы - база, фундамент развития спорта, мы это увидели сейчас. Много соревнований нового интересного формата. У нас большой потенциал. Создание конкурентной среды - главное условие развития нашего спорта".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов. 14 декабря в МОК сообщили, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.