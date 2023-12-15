Футболист Головин назвал текущий сезон лучшим для себя в чемпионате Франции

В 14 играх сезона россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи

ТАСС, 15 декабря. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что в текущем сезоне он демонстрирует лучшую игру за время выступлений в чемпионате Франции по футболу. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

В 14 матчах текущего сезона Головин отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В октябре он был номинирован на приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Франции.

"На данный момент это действительно так, [текущий сезон для меня является лучшим во Франции]. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность, - сказал Головин. - Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной", - сказал Головин.

Всего 27-летний полузащитник провел 190 матчей за "Монако". В составе монегасков Головин забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. В составе армейцев в 2016 году он стал чемпионом России. За национальную команду Головин провел 47 матчей и отметился шестью забитыми мячами.