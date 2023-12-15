В Союзе ММА России отказались от предложения выступать в нейтральном статусе

В марте 2022 года Международная федерация ММА отстранила российских спортсменов от соревнований

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Союз ММА России отказался от предложения вернуть российских спортсменов к соревнованиям без флага и гимна. Об этом ТАСС заявил президент организации Виктор Дроздов.

"Мы уже второй год не участвуем в чемпионате мира, - сказал Дроздов. - Вчера было решение, что нас, возможно, допускают к соревнованиям в летний период. Что нас допускают, но без флага. Я это не принял, и сказал, что мы не будем выступать без флага и гимна".

В марте 2022 года Международная федерация ММА отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине. В пятницу в организации сообщили ТАСС, что было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе летом 2024 года.