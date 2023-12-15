Команда "Россия 25" выиграла турнир по хоккею 3x3 на Кубке Первого канала

В финале россияне обыграли команду "Звезды и ВХЛ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная "Россия 25" стала победительницей международного соревнования по хоккею "3х3 Лига Ставок Кубок Первого канала", в финале со счетом 4:2 обыграв команду "Звезды и ВХЛ", составленную из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Богдан Конюшков (11-я минута), Дмитрий Кузьмин (18), Святослав Гребенщиков (18), Иван Зинченко (20). У команды "Звезды и ВХЛ" отличился Илья Авраменко (6, 9). В матче за третье место сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана со счетом 4:3 после серии буллитов. В полуфиналах "Россия 25" победила казахстанцев (5:2), команда "Звезды и ВХЛ" - белорусов (4:3 после буллитов).

Матчи турнира по хоккею 3х3 состояли из трех периодов по семь минут, в случае ничьей проводилась серия бросков для определения победителей. При нарушениях правил вместо удаления назначался штрафной бросок. Пробросы не фиксировались, силовые приемы запрещены.

Кубок Первого канала завершится 17 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Белоруссии, она же выиграла соревнования по хоккею 3x3 в прошлом году.

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.

28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине председатели хоккейных ассоциаций Швеции, Чехии и Финляндии приняли совместное решение о недопуске сборной России до оставшихся этапов Евротура сезона-2021/2022. В марте 2022 года стало известно, что россиян на этапах Евротура на два года заменят швейцарцы. Кубок Первого канала был исключен из календаря этого соревнования, его заменил швейцарский этап.