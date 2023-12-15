Сычев считает, что футболист Дзюба является авторитетом для игроков "Локомотива"

Бывший игрок команды считает, что Артем Дзюба отлично провел первую часть сезона

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба играет значимую роль в московском футбольном клубе "Локомотив" и является там авторитетом для игроков. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Локомотива" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев.

В первой части сезона 35-летний Дзюба провел за "Локомотив" 20 матчей в различных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи.

"Оцениваю игру Артема Дзюба в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. В подыгрыше, не просто забитыми мячами, но очень большой вклад вносит как в раздевалке, так и на поле, - сказал Сычев. - Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не все упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев".

Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.