Дворкович считает, что американский шахматист Накамура играет честно

Владимир Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Накамуру

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Американский гроссмейстер Хикару Накамура, занимающий третье место в мировом рейтинге, играет честно. Такое мнение журналистам высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Это не скандал, а дискуссия. Мое мнение в том, что ведущий шахматист мира играет честно", - сказал Дворкович.

В начале сентября четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сыграл две партии с американцем Хансом Ниманном на портале Chess.com. После этого россиянин заявил, что больше не хочет с ним играть, и сделал подробный обзор, в котором объяснил, почему считает странной игру американца. После этого Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Накамуру.