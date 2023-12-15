Боец Монсон представил проекты по занятиям борьбой для детей и школам грэпплинга

На встрече в Уфе присутствовали представители бизнес-сообществ, которые могут оказать финансовую поддержку

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон представил в Уфе проект по бесплатным занятиям борьбой в школах для детей, школам грэпплинга и помощи бездомным. На встрече присутствовали представители бизнес-сообществ, которые могут оказать инициативам финансовую поддержку, рассказал спортсмен ТАСС.

На встрече присутствовали представители "Деловой России", "Опоры России", Союза промышленников и предпринимателей Башкирии, Торгово-промышленной палаты республики, властей и спортивных федераций.

"Вопрос всегда касается денег, и эти проекты нуждаются в спонсорской поддержке. К примеру, учителям физкультуры нужно доплачивать 8 тыс. рублей в месяц, и это позволит охватить занятиями спортом десятки детей. Также большие вложения требует проект помощи бездомным, мы приметили три здания в северной части Уфы. Конечно, нужно сделать ремонт, обустроить комнаты", - рассказал Монсон.

По его словам, в северной части города насчитывается порядка 1 тыс. бездомных, и государственные центры помощи не могут принять их всех. Уже запущены пункты обогрева на базе трех автобусов, предоставленных мэрией. "В такие морозы нельзя оставлять людей на улице. Я считаю, в России есть все возможности для этого. Мы также хотим оказывать бездомным медицинскую помощь, устраивать их на работу", - добавил собеседник агентства.

Монсон имеет действующий проект по грэпплингу для детей, всего запущено 26 школ, в которых занимается свыше 600 человек. Они работают в Уфе, районах и городах Башкирии, а также в подмосковном Красногорске и Макеевке Донецкой Народной Республики. В будущем их количество планируется довести до 100.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".