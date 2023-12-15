В Москве презентовали фильм "Вершина жизни капитана Тарпищева"

Документальный фильм рассказывает про жизненный и профессиональный путь президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ документального фильма о президенте Федерации тенниса России Шамиле Тарпищеве "Вершина жизни капитана Тарпищева" прошел в пятницу в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фильм рассказывает про жизненный и профессиональный путь Тарпищева. В частности, отражена первая победа сборной России в Кубке Дэвиса в 2002 году. Тогда Тарпищев был капитаном национальной команды, которая в финале победила французов со счетом 3-2. В решающем матче россиянин Михаил Южный обыграл француза Поля-Анри Матьё.

"Я бы, конечно, прежде всего сказал много добрых слов о [режиссере] Варе [Орловой], - сказал Тарпищев журналистам. - Федерация тенниса не имела пальму первенства, чтобы создать фильм, это личная инициатива Вари. Все, что она задумала, было нам даже неизвестно, ей огромное спасибо. К сожалению, теннис тяжело показывать, особенно психологию, как раз психологию нашего вида спорта Варе удалось показать. Я все теннисные фильмы видел, но они не захватывают той ауры, которая показана в фильме".

Премьеру посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Большая честь быть с вами сегодня и праздновать победу в Кубке Дэвиса, не только победу, а испытывать чувство гордости за всю страну, этим был построен фундамент, на котором строится основной теннис, - сказал Матыцин. - Шамиль Анвярович многие годы возглавлял отечественный спорт, за что вам большой поклон, вышли из всех перипетий с гордостью. Вы человек, который умеет объединять. Играют в теннис, потому что там есть вы, есть атмосфера победы, видят, что есть великое прошлое, настоящее и будущее. Большая благодарность всему коллективу. Мы счастливые люди, так как общаемся с Шамилем Анвяровичем".

Генеральный продюсер фильма Владимир Голиков отметил, что картину планируют показывать везде, где будет возможно. "Документальный фильм - такая тонкая конструкция, у Варвары это получилось. Этот фильм получился. Естественно, он будет показан везде, где будет возможно", - сказал он журналистам. Орлова рассказала об особенностях фильма. "Я сделала жанр экшн, когда идут два параллельных действия, потом перебрасывает в прошлое, потом обратно. В фильме вы увидите, что он начинается неожиданно, история перебросит в обратную сторону. Думаю, что это мое ноу-хау, матч - основа фильма, уходим в то, что было до начала матча, путь. Я считаю, что все получилось", - отметила Орлова.

Тарпищеву 75 лет. Он возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 1996 года является членом Международного олимпийского комитета.