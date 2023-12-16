Сборная России по тентпеггингу выступит на турнире в Саудовской Аравии под флагом страны

Соревнований пройдут с 16 по 18 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по тентпеггингу примет участие в международном турнире в Саудовской Аравии под флагом страны. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Кремлевской школы верховой езды Елена Максимова.

Соревнования пройдут с 16 по 18 декабря 2023 в городе Аль-Ула.

Россию на соревнованиях представят Федор Ефимов, Лидия Мосякова, Владислав Кудзаев и Андрей Ненашев, который является капитаном команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Спортсменам официально разрешено стартовать под российским флагом. Всего в соревнованиях примут участие 50 спортсменов из ЮАР, Катара, ОАЭ, Омана, Кувейта, Канады, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии.

Тентпеггинг является одной из десяти дисциплин, признаваемых Международной федерацией конного спорта. Смысл соревнований заключается в том, что всадник копьем или мечом должен во время езды проколоть находящийся на земле маленький предмет, затем поддев его на острие оружия. Международная федерация тентпеггинга была основана в 2013 году и объединяет более 40 национальных федераций.