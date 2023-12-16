Матыцин заявил, что гордится победами теннисистов в 2023 году

Российские спортсмены выиграли 599 турниров в 69 странах мира

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Статистика российских теннисистов в 2023 году является очень яркой. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

15 декабря президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что за 2023 год российские теннисисты выиграли 599 турниров в 69 странах мира.

"Насколько успешным получился теннисный сезон для россиян? Шамиль Анвярович [Тарпищев] все сказал, более 900 спортсменов участвовали в соревнованиях за рубежом, почти 600 побед, - сказал Матыцин. - Статистика более чем яркая, и я горжусь. Надеюсь, что эта динамика будет продолжена, мы будем еще не раз радоваться победам отечественного тенниса".

"Я люблю играть в теннис, заканчивал кафедру тенниса и настольного тенниса. Поэтому имею небольшие навыки, но любой матч - это модель игры, модель жизни какого-то периода. Поэтому всегда захватывающе. Тем более когда играют российские спортсмены. Это великие артисты и великие, наверное, игроки, потому что без игры, без такого наслаждения, без умения быстро ориентироваться трудно себе представить победу в теннисе", - добавил Матыцин.