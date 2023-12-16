Матыцин отметил, что Тарпищев умеет брать на себя ответственность в самые сложные моменты

По мнению министра спорта, президент Федерации тенниса России является мудрым человеком и наставником

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев является человеком-учителем и умеющим брать на себя ответственность капитаном. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

15 декабря в Москве прошел премьерный показ документального фильма "Вершина жизни капитана Тарпищева".

"Я, наверное, не тот человек, который может оценивать Шамиля Анвяровича Тарпищева, потому что считаю себя его учеником, - сказал Матыцин. - Это человек-учитель в самом высоком понимании этого слова, капитан, который умеет брать на себя ответственность в самые сложные периоды работы, ответственность за команду, за каждого из членов команды, умеющий вдохновить людей, найти нужные слова в трудный период. Поэтому он для нас пример, он был и остается таким не только на корте, он был и лидером отечественного спорта долгие годы, тоже находил выход из самых сложных ситуаций для российского олимпийского движения, для государственной системы управления спорта. Очень яркий, мудрый человек, наставник и товарищ".

Тарпищеву 75 лет. Он возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 1996 года является членом Международного олимпийского комитета. Тарпищев являлся капитаном сборных команд СССР, СНГ и России.