Петр Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300

Турнир состоится 13 апреля в Лас-Вегасе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Петр может провести следующий бой на UFC 300. Это один из вариантов. [Сонг] Ядонг может быть одним из вариантов соперника, но пока решения нет", - сказал собеседник агентства.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.