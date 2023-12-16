Команда "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии в матче Кубка Первого канала по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии со счетом 5:3 в матче второго тура Кубка Первого канала по хоккею. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Никита Гребенкин (13-я минута), Василий Глотов (39), Александр Никишин (57), Сергей Толчинский (59) и Илья Сафонов (60). У белорусов отличились Степан Фальковский (7), Роман Горбунов (36), Вадим Мороз (52).

В другом матче сборная Казахстана со счетом 3:1 обыграла команду "Звезды и ВХЛ". "Россия 25" с 4 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, далее идут команды Белоруссии (2), Казахстана (2), "Звезды и ВХЛ" (0). В заключительном туре "Россия 25" сыграет с казахстанцами, белорусы встретятся с командой "Звезды и ВХЛ". Команде "Россия 25" для победы в турнире достаточно не проиграть в основное время.

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.

28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине председатели хоккейных ассоциаций Швеции, Чехии и Финляндии приняли совместное решение о недопуске сборной России до оставшихся этапов Евротура сезона-2021/2022. В марте 2022 года стало известно, что россиян на этапах Евротура на два года заменят швейцарцы. Кубок Первого канала был исключен из календаря этого соревнования, его заменил швейцарский этап.