Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и вратаря Федотова

В августе 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова

ТАСС, 16 декабря. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции московского ЦСКА и вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции, поданные Иваном Федотовым и профессиональным хоккейным клубом ЦСКА на решение IIHF ввести санкции в отношении Федотова за нарушение его стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" и в отношении ЦСКА за то, что побудил Федотова нарушить условия контракта с клубом НХЛ. IIHF правильно установила, что Федотов нарушил контракт с "Филадельфией", когда подписывал контракт с ЦСКА", - говорится в заявлении.

4 августа 2023 года IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

Федотову 27 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал в КХЛ за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр. В текущем сезоне вратарь провел 23 матча.