Тардиф не исключил, что ФХР может быть лишена членства в Международной федерации хоккея

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции московского ЦСКА и вратаря Ивана Федотова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Вопрос возможного лишения членства Федерации хоккея России (ФХР) в Международной федерации хоккея (IIHF) будет зависеть от выполнения российской стороной условий по делу вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"Будет зависеть, что после этого решения будут делать ЦСКА, ФХР и Федотов", - ответил Тардиф на вопрос, может ли ФХР лишиться членства в IIHF.

Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции московского ЦСКА и вратаря Ивана Федотова. Такое решение было принято после того, как Федотов, согласно утверждению IIHF, нарушил правила стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия".

4 августа 2023 года IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.