Спортсмены 21 страны выступили на чемпионате мира по рукопашному бою в России

Турнир прошел в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спортсмены 21 страны приняли участие в чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин в абсолютной весовой категории, который прошел в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Поединки проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер. Спортсмены соревновались в двух весовых категориях - до и свыше 73 кг. В первой победу одержал Олим Номуродов из Узбекистана, во второй - его соотечественник Илёс Камилов.

"Рукопашный бой - динамично развивающийся вид спорта, уже сегодня международная федерация объединяет более 45 стран, - сказал президент Международной федерации рукопашного боя (HSIF) Сергей Астахов. - Мы ежегодно проводим Кубки мира, чемпионаты мира, Европы и Азии и много других международных стартов в разных частях света".

"Сегодня, когда границы немного закрыты, нам все же удалось собрать на данном турнире 21 страну", - добавил он.

В чемпионате мира выступили бойцы из России, Афганистана, Азербайджана, Египта, Белоруссии, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Иордании, Казахстана, Киргизии, Ливана, Монголии, Южной Осетии, Сирии, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Узбекистана, Йемена.

HSIF не стала следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под флагами своих стран.