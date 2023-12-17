"Флорида" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ. Бобровский отметился голевой передачей

Российский голкипер отразил 38 бросков

ТАСС, 17 декабря. "Флорида" со счетом 5:1 победила "Эдмонтон" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Картер Верхаге (6-я, 41-я минуты), Брэндон Монтур (19), Александр Барков (20) и Сэм Беннетт (37). У проигравших отличился Зак Хайман (29). На 45-й минуте форвард "Эдмонтона" Сэм Ганье не реализовал штрафной бросок. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39. Он отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом команды.

"Флорида" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 38 очков в 30 матчах. "Эдмонтон" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 27 очками в 28 матчах. В следующем матче "Флорида" 19 декабря в гостях сыграет с "Калгари", "Эдмонтон" на день позже на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

"Сент-Луис" в овертайме одержал домашнюю победу над "Далласом" (4:3). У гостей шайбу забросил нападающий Евгений Дадонов, у хозяев передачей отметился Алексей Торопченко.

Две передачи сделал форвард "Тампы" Никита Кучеров, который продолжает возглавлять список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, на его счету 52 очка (20 голов + 32 передачи). Его команда в гостях уступила "Калгари" (2:4). "Миннесота" по буллитам дома обыграла "Ванкувер" (2:1), "Филадельфия" победила "Детройт" (1:0), "Аризона" оказалась сильнее "Баффало" (2:0), "Лос-Анджелес" в гостях в серии буллитов переиграл "Сиэтл" (3:2).