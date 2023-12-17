Кириленко сообщил о планах сборной России по баскетболу сыграть с зарубежными клубами

По словам главы Российской федерации баскетбола, речь идет о командах из Европы и Азии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу в феврале может сыграть товарищеские матчи с зарубежными клубами, рассматриваются варианты как в Европе, так и в Азии. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы найти спарринг-партнера, - сказал Кириленко. - В течение сезона это делать очень сложно, потому что существующее окно очень короткое, а практически все сборные заняты в официальных соревнованиях. Так что нам все равно придется дождаться лета".

"Но если говорить о ближайших планах, то мы работаем над тем, чтобы сыграть с клубными командами. И речь не только о российских клубах. Пока нет смысла называть возможные варианты, потому что договоренность еще не достигнута, но речь идет о клубах из Европы и Азии. Мы говорим с теми, у кого будет время попасть в февральское десятидневное окно", - добавил он.

Российские сборные по баскетболу с прошлого года лишены возможности выступать на международной арене в связи с событиями на Украине.