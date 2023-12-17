РУСАДА в ноябре чаще других проверяло на допинг игроков "Зенита", "Оренбурга" и "Ахмата"

Всего с января по ноябрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре чаще других проводило тестирование футболистов санкт-петербургского "Зенита", "Оренбурга" и грозненского "Ахмата". Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, в последний месяц осени были проверены по три игрока из этих клубов.

Проверку на допинг в ноябре прошли Никита Базилевский, Никита Лобов и Богдан Москвичев (все - "Зенит"), Арсен Адамов, Кирилл Капленко и Данила Хотулев (все - "Оренбург"), Евгений Харин, Иван Олейников и Гиорги Шелия (все - "Ахмат").

Всего в ноябре РУСАДА проверило на допинг 24 игроков Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Были также протестированы по два футболиста "Рубина", "Факела", "Ростова", "Пари НН", "Балтики" и "Спартака", по одному - из ЦСКА, "Сочи" и "Крыльев Советов".

Всего с января по ноябрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.