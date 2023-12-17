Гимнастка Крамаренко выиграла три финала на турнире "Небесная грация" в Китае

Спортсменка победила в соревнованиях с обручем, мячом и с лентой

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко одержала победу в трех финалах соревнований в отдельных видах на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация", который проходит в Пекине.

Спортсменка выиграла соревнования с обручем, показав результат 37,65 балла. Гимнастка также победила в соревнованиях с мячом (36,55 балла) и с лентой (37,45).

Первое место в соревнованиях с булавами заняла россиянка Диана Чугунихина (36,60), Крамаренко завершила их второй (36,40). Лучшей в соревнованиях со скакалкой стала белоруска Алина Горносько (34,20).

Турнир в Пекине завершится 17 декабря.

Крамаренко 19 лет, в 2021 году она завоевала золото чемпионата Европы в командном зачете. На счету спортсменки по три золотые медали юниорских чемпионатов мира и Европы.